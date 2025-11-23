«Siamo i campioni del mondo». Lo grida Flavio Cobolli dal campo della Super Tennis Arena, festeggiando la vittoria alla finale di Coppa Davis contro la Spagna. «Non so che dire, questo era il mio sogno, quello di tutti noi: siamo una squadra molto unita» ha aggiunto Cobolli. "Sono fiero di tutti noi, tutti quelli che ci hanno reso campioni del mondo e anche voi che siete un pubblico fantastico:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cobolli: "Sono fiero di noi, il giorno più bello della mia vita". Meloni: "Campioni"