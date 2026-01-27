La UE crea il 28° regime PIAZZA LIBERTA’ puntata di martedì 27 gennaio 2026
La Commissione Europea ha annunciato l’istituzione di un nuovo “28° regime”, un sistema digitale destinato a regolamentare le multinazionali. Questa iniziativa mira a rafforzare il controllo sovranazionale e a garantire maggiore trasparenza nel mercato globale. La decisione, comunicata durante la puntata di Piazza Libertà del 27 gennaio 2026, rappresenta un passo importante verso un’ulteriore integrazione delle normative europee nel contesto economico internazionale.
PIAZZA LIBERTÀ, puntata di martedì 27 gennaio 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Armando Manocchia ci parla del nuovo folle progetto di Bruxelles, la realizzazione di un superstato virtuale per le multinazionali, completamente fittizio, che potrebbe avere un proprio diritto societario, fallimentare e del lavoro. Tutte le aziende europee potrebbero optare per questo regime alternativo al proprio diritto nazionale. Ciò equivale a creare un diritto commerciale federale su misura per le multinazionali: un potenziale stato virtuale di dumping normativo, con grande gioia dei datori di lavoro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
La UE crea il "28° regime".
La UE annuncia la creazione del "28° regime", un nuovo progetto che coinvolge le multinazionali attraverso la realizzazione di un super-stato virtuale.
