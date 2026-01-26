La UE crea il 28° regime PIAZZA LIBERTA’ ritorna martedì 27 gennaio 2026

La UE annuncia la creazione del “28° regime”, un nuovo progetto che coinvolge le multinazionali attraverso la realizzazione di un super-stato virtuale. PIAZZA LIBERTÀ torna martedì 27 gennaio 2026 per analizzare questa proposta di Bruxelles, evidenziando le implicazioni e i rischi di questa iniziativa. In questa puntata, approfondiremo gli obiettivi e le conseguenze di un’idea che potrebbe influenzare il futuro delle imprese e della sovranità nazionale.

In questa puntata, si parlerà del nuovo folle progetto di Bruxelles, la realizzazione superstato virtuale per le multinazionali, completamente fittizio, che potrebbe avere un proprio diritto societario, fallimentare e del lavoro. Tutte le aziende europee potrebbero optare per questo regime alternativo al proprio diritto nazionale. Ciò equivale a creare un diritto commerciale federale su misura per le multinazionali: un potenziale stato virtuale di dumping normativo, con grande gioia dei datori di lavoro. Non ne avete mai sentito parlare? È normale: questo progetto rimane in gran parte sconosciuto al grande pubblico.

