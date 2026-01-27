In occasione della Giornata della Memoria, il Teatro Piccolo Orologio presenta lo spettacolo

In occasione della Giornata della Memoria, i riflettori del Teatro Piccolo Orologio, stasera alle 21, si accendono su uno spettacolo tratto da una vicenda realmente accaduta: " Aquile Randagie - Credere, disobbedire, resistere ". Il monologo, scritto e interpretato da Alex Cendron, con la regia di Massimiliano Cividati, è una produzione Centro Teatrale MaMiMò con il contributo di Arca Azzurra e Teatro della Cooperativa. Una storia di disobbedienza civile, un’avventura lunga 17 anni che vede un gruppo di adolescenti scout dar vita a quella che forse è stata la prima forma di resistenza giovanile al Fascismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia delle ’Aquile Randagie’. Quando gli scout sfidarono il duce

