Raid al liceo romano Righi occupato | Duce duce Cori fascisti e guerriglia urbana Il Pd presenta due interrogazioni

Momenti di paura nella serata di ieri quando un gruppo di giovani incappucciati e vestiti di nero ha lanciato bottiglie e assaltato auto e cassonetti davanti al liceo occupato Righi, in via Campania, a pochi passi da via Veneto e Villa Borghese, al grido di "Duce duce". Non ci sono stati fortunatamente feriti e prima dell’arrivo della polizia il gruppo si è disperso. Tra le motivazioni dell’occupazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Raid al liceo romano Righi occupato: "Duce duce". Cori fascisti e guerriglia urbana. Il Pd presenta due interrogazioni

