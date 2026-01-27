La vicenda di Davide Lionello, coinvolto in un incidente a Roma, mette in luce le fragilità legate alla salute mentale. Figlio dell’attore Oreste Lionello, da tempo in cura per disturbi bipolari e depressione, la sua famiglia si interroga sulle circostanze che hanno portato alla sua uscita dalla clinica. Un episodio che solleva riflessioni sulla gestione e il supporto alle persone con problemi psichici.

Davide Lionello, figlio dell'attore Oreste Lionello, da tempo era in cura per un disturbo bipolare e una forte depressione. La sorella vuole capire come abbia fatto a uscire dalla clinica da solo date le sue condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Davide Lionello

Davide Lionello, 52 anni e figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a Roma dopo essere stato investito da un treno della metropolitana.

Oreste Lionello, noto attore e doppiatore italiano, ha perso il figlio Davide, di 52 anni, tragicamente travolto da una metro a Roma.

Ultime notizie su Davide Lionello

La sorella di Davide Lionello, travolto dalla metro a Roma: Era malato, perché l’hanno fatto uscire dalla clinica?Davide Lionello, figlio dell'attore Oreste Lionello, da tempo era in cura per un disturbo bipolare e una forte depressione ... fanpage.it

Davide Lionello, il figlio di Oreste travolto dalla metro a Roma. La malattia, le liti sulle cure. La sorella: «La clinica lo ha chiamato sul telefono ma era già morto»«Ti prego Davide vediamoci», «No ciao». Se lo sentiva Alessia che il fratello Davide Lionello, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste, stesse molto male. ilmessaggero.it

«Non sappiamo con quale permesso sia potuto uscire dalla clinica, né cosa sia successo. Mio fratello era sotto forte terapia e avevo chiesto che gli venisse cambiata la cura, ma mi avevano risposto di non intromettermi. » Davide Lionello, figlio di Oreste Lione - facebook.com facebook

ADDIO A DAVIDE LIONELLO Caro Davide, te ne sei andato troppo presto lasciando un vuoto profondo e silenzioso. Ciao Davide x.com