Oreste Lionello, noto attore e doppiatore italiano, ha perso il figlio Davide, di 52 anni, tragicamente travolto da una metro a Roma. La sorella ha commentato che Davide, recentemente uscito dalla clinica dove era in cura, rappresenta una tragedia evitabile. La notizia ha suscitato dolore e riflessioni sulla prevenzione e sulla tutela della salute mentale.

Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio a Roma. Il dramma è accaduto nella fermata Subaugusta della linea A, in direzione Battistini. L'uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all'arrivo del treno. Chi era Davide, separato e con un figlia di 14 anni, aveva seguito le orme del padre sin da giovanissimo, lavorando nel mondo del cinema. Era un doppiatore, noto per aver doppiato personaggi come Charlie Custer in "Holly e Benji" e Chunk dei Goonies. Ultimamente stava collaborando con la sorella Alessia su un docu-film per il centenario della nascita del padre che avverrà il 18 aprile del 2027. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Oreste Lionello, morto il figlio Davide: travolto dalla metro a Roma. La sorella: «È uscito dalla clinica dove era in cura, una tragedia evitabile»

Davide Lionello, 52 anni e figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a Roma dopo essere stato investito da un treno della metropolitana.

Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a 52 anni.

