La società petrolifera del finanziatore di Trump compra impianti strategici in Germania Ed è polemica sulla sicurezza nazionale

In un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza nazionale, la società petrolifera statunitense Sunoco LP ha acquisito impianti di stoccaggio e oleodotti strategici in Germania. Questa operazione solleva interrogativi sulla tutela degli interessi europei e sulla stabilità energetica, evidenziando l'importanza di monitorare le strategie di investimenti di grandi aziende nel settore energetico internazionale.

La compagnia petrolifera statunitense Sunoco LP ha preso il controllo di impianti di stoccaggio del petrolio e di oleodotti di importanza militare in Germania. Il più grande operatore tedesco di stoccaggio di gas in cisterne TanQuid GmbH & Co. KG è passato di mano, l'annuncio sul web già il 16 gennaio. L'azienda USA, già in Europa con terminali per combustibili liquidi in località chiave (tra cui Amsterdam e Bantry Bay, in Irlanda), entrando anche nel più grande operatore indipendente tedesco – con 15 terminal in Germania e uno in Polonia – espande così la sua presenza in infrastrutture critiche che consentono, oltre alla distribuzione del carburante, anche lo stoccaggio strategico per enti governativi.

