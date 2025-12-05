Trump sicurezza nazionale e America First | Rimarremo la patria della libertà sulla Terra

“L’era delle migrazioni di massa deve finire“. Un nuovo obiettivo da raggiungere, un nuovo pallino fisso in testa che martella incessantemente i pensieri di Donald Trump. Si tratta di uno dei passaggi chiave del documento redatto dalla sua amministrazione in circa 33 pagine in cui si delinea la strategia per la sicurezza nazionale della Casa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump, sicurezza nazionale e America First: “Rimarremo la patria della libertà sulla Terra”

