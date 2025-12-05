Trump delinea la sua strategia estera | Arruolare ed espandere Il documento sulla sicurezza nazionale | L’Europa rischia di veder cancellata la civiltà

Roma, 5 dicembre 2025 - Gli Stati Uniti, o meglio l'amministrazione Trump, negli ultimi nove mesi, ha salvato "la nostra nazione e il mondo intero dall'orlo della catastrofe", mentre l'Europa rischia la "cancellazione della civiltà" entro 20 anni, se continua con le "tendenze attuali", è solo una parte di quanto si legge nel documento di Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti d'America, pubblicato oggi dalla Casa Bianca, e nel preludio firmato dal presidente Donald Trump. “Arruolare ed Espandere”. “Abbiamo salvato gli Stati Uniti e il mondo”. “L’Europa rischia di veder cancellata la civiltà”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump delinea la sua strategia estera: “Arruolare ed espandere”. Il documento sulla sicurezza nazionale: “L’Europa rischia di veder cancellata la civiltà”

Contenuti che potrebbero interessarti

UCRAINA I Sono terminati, dopo quasi cinque ore, i colloqui al Cremlino tra Putin, l'inviato speciale Usa Witkoff e Jared Kushner, genero di Donald Trump. Per il consigliere del presidente russo, Dmitriev, l'incontro è stato "produttivo" #ANSA . - facebook.com Vai su Facebook

Trump delinea la sua strategia estera: “Arruolare ed espandere”. Il documento sulla sicurezza nazionale: “L’Europa rischia di veder cancellata la civiltà” - La Casa Bianca ha pubblicato documento di Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti d'America, con un preludio scritto dal presidente: “Nessuna amministrazione nella storia ha realizzato un c ... Scrive quotidiano.net

Nuova strategia Trump, priorità America Latina e migranti - L'amministrazione del presidente Donald Trump, in una nuova strategia attesa da tempo, ha affermato ... Lo riporta msn.com

La svolta della Casa Bianca nell’era Trump, il programma nel nuovo documento strategico. Ecco cosa prevede - Basta fare i 'poliziotti del mondo': agli Stati Uniti non interessa più lo scenario globale, quanto piuttosto il cortile di casa. Riporta msn.com

“Non possiamo controllarlo e ha il dito sul pulsante atomico”. Trump e la strategia del pazzo - Alcuni spiegano i continui cambi di rotta dell’Amministrazione Usa come una strategia consapevole, ispirata alla “Madman Theory” di Richard Nixon. Secondo repubblica.it

Casa Bianca: "Trump porrà fine alle migrazioni. In Europa c'è il rischio di cancellazione della civiltà" - Gli Stati Uniti si disimpegneranno della scenario globale per concentrarsi sull'America Latina e sulla lotta all’immigrazione. Come scrive msn.com

Il Globalista, Da Panama al Sudamerica: la strategia di Trump - Le mosse apparentemente impulsive del presidente degli Stati Uniti vengono chiamate «dottrina Donroe», cioè la «versione Donald» di quella famosa di James Monroe verso l'Europa ... Come scrive vanityfair.it