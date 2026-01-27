La sindaca di Santa Sofia a Salotto blu | Nel futuro non vedo fusioni con altri Comuni

La sindaca di Santa Sofia, Ilaria Marianini, ha espresso la propria posizione riguardo alle fusioni con altri Comuni, sottolineando che nel futuro non vede questa possibilità. Eletta nel 2025, Marianini ha maturato una consolidata esperienza amministrativa. La sua intervista, trasmessa stasera su VideoRegione, offre uno sguardo sulle prospettive e le scelte future dell’amministrazione comunale.

Ilaria Marianini, eletta prima cittadina nel 2025 dopo essere stata apprezzata assessora nella giunta guidata dall'attuale consigliere regionale Daniele Valbonesi, ha conversato con Mario Russomanno per la trasmissione che andrà in onda su VideoRegione canale 99 stasera alle 23. Nel corso.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su SantaSofia Quarto appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: “Accademia di Santa Sofia: dal Contemporaneo al Classicismo” Il quarto appuntamento dell’Accademia di Santa Sofia propone un evento dedicato alla musica che attraversa il tempo, dal contemporaneo al classicismo. Confesercenti, il direttore Gozi a Salotto Blu: "Commercio nei centri storici: reggono quelli con attrattive turistiche e culturali" Graziano Gozi, direttore di Confesercenti Ravenna e Cesena, ha sottolineato l'importanza delle attrattive turistiche e culturali per la vitalità del commercio nei centri storici. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su SantaSofia Argomenti discussi: Valsugana, grave incidente per la sindaca di Fontanelle estratta viva dalle lamiere: Tutto il paese è in apprensione per lei; Il presidente Decaro a Lecce per la festa di San Sebastiano; Dimessi i sindaci ecco i commissari per San Bonifacio e Colognola ai Colli; Maxi antenna di Santa Sofia,: Lo spostamento è possibile. Santa Teresa Gallura, la sindaca Matta: «Penso di ricandidarmi»Sindaca, si ricandiderà? «Penso di sì». La decisione di Nadia Matta, quella ufficiale, è tuttavia rimandata alla fine di gennaio, primi di febbraio, quando avrà più chiara la situazione anche in funzi ... unionesarda.it Santa Teresa in ginocchio, il sindaco Lo Giudice: Situazione tragica, danni per 55milioni di euroNel pomeriggio di oggi a Santa Teresa è programmato il sopralluogo in Sicilia del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, accompagnato dal capo dipartimento della Pr ... msn.com Santa Sofia d’Epiro, nuovi progetti all’orizzonte per il 2026 Comunicato stampa Il Comune di Santa Sofia d’Epiro punta su un turismo sostenibile e sul pieno coinvolgimento dei cittadini e dei sofioti. Nelle scorse ore, l’Ente ha pubblicato un avviso esplorativo fi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.