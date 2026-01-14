Confesercenti il direttore Gozi a Salotto Blu | Commercio nei centri storici | reggono quelli con attrattive turistiche e culturali
Graziano Gozi, direttore di Confesercenti Ravenna e Cesena, ha sottolineato l'importanza delle attrattive turistiche e culturali per la vitalità del commercio nei centri storici. Durante la trasmissione Salotto Blu, ha evidenziato come queste caratteristiche siano fondamentali per il sostegno delle attività commerciali locali, confermando il ruolo chiave di elementi attrattivi nel mantenere il commercio attivo e resiliente in aree di interesse storico.
Graziano Gozi, direttore di Confesercenti dell'area di Ravenna e Cesena, è considerato tra i maggiori esperti di tematiche commerciali e turistiche. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 su VideoRegione canale 99, si è espresso su temi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
