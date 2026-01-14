Confesercenti il direttore Gozi a Salotto Blu | Commercio nei centri storici | reggono quelli con attrattive turistiche e culturali

Graziano Gozi, direttore di Confesercenti Ravenna e Cesena, ha sottolineato l'importanza delle attrattive turistiche e culturali per la vitalità del commercio nei centri storici. Durante la trasmissione Salotto Blu, ha evidenziato come queste caratteristiche siano fondamentali per il sostegno delle attività commerciali locali, confermando il ruolo chiave di elementi attrattivi nel mantenere il commercio attivo e resiliente in aree di interesse storico.

Confesercenti: “No alle polemiche sterili, lavoriamo ai progetti” Il direttore provinciale Alessandro Ligurgo propone un tavolo sovracomunale con Amministrazioni e Associazioni. “Basta polemiche, baruffe politiche e distinguo, è ora di lavorare insieme per un ri facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.