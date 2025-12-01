Sanremo 2026 sono già partite le scommesse sul vincitore

Neanche il tempo di metabolizzare il cast di Sanremo 2026, e sono già partite le scommesse. Subito dopo l'apparizione del direttore artistico del Festival, Carlo Conti, che ieri ha annunciato i trenta Big in gara il prossimo febbraio, gli analisti Sisal hanno decretato la coppia Fedez-Marco Masini come possibile vincitrice della manifestazione canora. Segue a ruota Tommaso Paradiso, al suo esordio sul palco dell' Ariston, e poi Arisa, Luchè e una serie di artisti che sono ormai veterani del palcoscenico più ambito d'Italia, da Ermal Meta a Malika Ayane, a Patty Pravo. Poche speranze, almeno su carta, per i cantanti più giovani.

