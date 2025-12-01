Sanremo 2026 sono già partite le scommesse sul vincitore

Metropolitanmagazine.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Neanche il tempo di metabolizzare il cast di Sanremo 2026, e sono già partite le scommesse. Subito dopo l’apparizione del direttore artistico del Festival, Carlo Conti, che ieri ha annunciato i trenta Big in gara il prossimo febbraio, gli analisti Sisal hanno decretato la coppia Fedez-Marco Masini come possibile vincitrice della manifestazione canora. Segue a ruota Tommaso Paradiso, al suo esordio sul palco dell’ Ariston, e poi Arisa, Luchè e una serie di artisti che sono ormai veterani del palcoscenico più ambito d’Italia, da Ermal Meta a Malika Ayane, a Patty Pravo. Poche speranze, almeno su carta, per i cantanti più giovani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

sanremo 2026 sono gi224 partite le scommesse sul vincitore

© Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2026, sono già partite le scommesse sul vincitore

Argomenti simili trattati di recente

sanremo 2026 sono gi224Sanremo 2026: Fedez con Masini, l'esordio di Tommaso Paradiso. Debuttano Eddie Brock e Tredici Pietro. Carlo Conti: «Tantissima varietà» - Carlo Conti svelerà il cast completo dei cantanti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo oggi al Tg1 delle 13. Si legge su ilmattino.it

sanremo 2026 sono gi224Sanremo 2026: chi sono i cantanti in gara - Carlo Conti ha annunciato i nomi dei big in gara al prossimo Festival della canzone italiana dopo settimane di interrogativi e rumors. today.it scrive

sanremo 2026 sono gi224Festival Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara: ecco chi sono - Carlo Conti ha finalmente svelato i trenta big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sanremo 2026 Sono Gi224