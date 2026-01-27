La recente dichiarazione di La Russa chiarisce il ruolo dei militari italiani in Afghanistan, sottolineando il loro impegno e il rispetto ricevuto dai comandanti statunitensi. In risposta alle affermazioni di Trump, ribadisce l’importanza del contributo italiano in un contesto di collaborazione internazionale, smentendo ogni supposizione di distacco o mancanza di impegno da parte dei nostri soldati.

« È un’enorme bugia che qualcuno possa solo immaginare che gli italiani rimasero lontano dal fronte. Conosco bene il modo con cui i nostri soldati si sono impegnati in Afghanistan. I nostri lavoravano in stretta sinergia con gli americani, tutto quello che hanno fatto loro lo abbiamo fatto noi. E i comandanti americani mi hanno sempre fatto i complimenti per come si impegnavano ». Ignazio La Russa interviene con una intervista a Repubblica, sulle dichiarazioni di Donald Trump sui soldati alleati in Afghanistan rispetto alle quali il governo italiano non è rimasto in silenzio. Altro che imboscati, facevano di più del richiesto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Russa replica a Trump: “Dai comandanti Usa solo elogi per i nostri militari in Afghanistan”

L’intervento delle forze italiane in Afghanistan riflette l’impegno e il rispetto delle regole.

In Italia, le dichiarazioni di Trump sul ruolo degli alleati negli Stati Uniti in Afghanistan hanno suscitato reazioni da parte di Crosetto e Tajani, che hanno ribadito l'importanza di rispettare il lavoro dei nostri soldati.

