Afghanistan | La Russa ' nostri militari non erano imboscati chi lo dice sa di mentire'

L’intervento delle forze italiane in Afghanistan riflette l’impegno e il rispetto delle regole. La Russa ha confermato che i nostri militari non erano imboscati, contrariamente a quanto affermato da altri. Conoscendo bene le operazioni svolte, l’obiettivo è sempre stato quello di garantire sicurezza e stabilità, mantenendo alta la professionalità delle truppe impegnate in contesti complessi.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Non ho letto bene quello che ha detto Trump. Posso solo dire, a prescindere da quello che ha detto il presidente degli Stati Uniti, che conosco bene il modo con cui i nostri soldati si sono impegnati in Afghanistan". Lo dice Ignazio La Russa a Repubblica. "Il concetto che sta dietro quelle parole, per come l'abbiamo interpretato, è che erano degli imboscati. Invece il loro desiderio era di fare persino di più di quello che veniva loro richiesto", spiega il presidente del Senato che aggiunge: "I nostri lavoravano in stretta sinergia con gli americani, tutto quello che hanno fatto loro lo abbiamo fatto noi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

AFGHANISTAN, LA RUSSA:Roma, 27 gen - Sulle mie spalle sono passate più di trenta bare di soldati, che sono andrete uno a uno a prendere agli aeroporti quando tornavano. È stato un peso non indifferente, le devo dire, la c ... 9colonne.it

