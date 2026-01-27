Afghanistan | La Russa ' nostri militari non erano imboscati chi lo dice sa di mentire'
L’intervento delle forze italiane in Afghanistan riflette l’impegno e il rispetto delle regole. La Russa ha confermato che i nostri militari non erano imboscati, contrariamente a quanto affermato da altri. Conoscendo bene le operazioni svolte, l’obiettivo è sempre stato quello di garantire sicurezza e stabilità, mantenendo alta la professionalità delle truppe impegnate in contesti complessi.
Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Non ho letto bene quello che ha detto Trump. Posso solo dire, a prescindere da quello che ha detto il presidente degli Stati Uniti, che conosco bene il modo con cui i nostri soldati si sono impegnati in Afghanistan". Lo dice Ignazio La Russa a Repubblica. "Il concetto che sta dietro quelle parole, per come l'abbiamo interpretato, è che erano degli imboscati. Invece il loro desiderio era di fare persino di più di quello che veniva loro richiesto", spiega il presidente del Senato che aggiunge: "I nostri lavoravano in stretta sinergia con gli americani, tutto quello che hanno fatto loro lo abbiamo fatto noi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Afghanistan Militari
La Russa lo ha detto veramente: «Arbitri, meno errori contro l’Inter. Ne fate troppi!». Poi critica le parole di Gattuso: «Non si dice vergogna a chi fischia»
Proteste in Iran, la Casa Bianca: «Trump non ha paura di usare i militari, e Teheran lo sa»
Le recenti proteste in Iran, accompagnate da immagini di corpi negli ospedali, evidenziano la persistente mobilitazione popolare.
Ultime notizie su Afghanistan Militari
Argomenti discussi: La Russa: I nostri militari non erano imboscati a Kabul, chi lo dice sa di mentire; La Russa: Bugie americane sui nostri soldati in Afghanistan; AFGHANISTAN, LA RUSSA: DA TRUMP ENORME BUGIA.
Afghanistan: La Russa, 'nostri militari non erano imboscati, chi lo dice sa di mentire'Roma, 27 gen (Adnkronos) - Non ho letto bene quello che ha detto Trump. Posso solo dire, a prescindere da quello che ha detto il presidente degli Stati Uniti, che conosco bene il modo con cui i ... iltempo.it
AFGHANISTAN, LA RUSSA:Roma, 27 gen - Sulle mie spalle sono passate più di trenta bare di soldati, che sono andrete uno a uno a prendere agli aeroporti quando tornavano. È stato un peso non indifferente, le devo dire, la c ... 9colonne.it
AFGHANISTAN: LE PAROLE CONTANO. RISPETTO PER ITALIA, EUROPA E NATO “L’Afghanistan rappresenta uno snodo simbolico e concreto. Quando gli Stati Uniti sono stati attaccati, l’Europa non si è tirata indietro. Paesi europei hanno inviato i propri sol - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.