La psicosi del fronte del No tra il fantasma di Dell’Utri e le bufale

La discussione sul fronte del No al referendum è alimentata da notizie spesso prive di fondamento, come la presunta presenza di Marcello Dell’Utri a eventi politici. Questo clima di confusione tra allucinazioni e bufale rende difficile distinguere i fatti dalla disinformazione, influenzando l’opinione pubblica e il dibattito politico. È importante affidarsi a fonti certe per comprendere meglio le questioni costituzionali in gioco.

Tra allucinazioni e bufale, il fronte del No al referendum è sempre più scatenato. Sabato è diventata virale la notizia della presenza di Marcello Dell’Utri all’evento organizzato da Forza Italia a Roma sulla riforma costituzionale. “C’è Marcello Dell’Utri, in seconda fila, quasi irriconoscibile”, ha scritto Conchita Sannino su Repubblica, soffermandosi sulla condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa subita dal co-fondatore di Forza Italia. Peccato che il Dell’Utri presente all’evento non fosse Marcello, ma il fratello gemello Alberto. Non un Marcello “irriconoscibile”, quindi, ma proprio un’altra persona. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

