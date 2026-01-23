In un contesto di crescente attenzione politica, vengono diffuse accuse e notizie contrastanti riguardo ai legami tra alcuni esponenti del centrodestra e figure legate a Hamas. Il Fatto Quotidiano affronta questa dinamica, cercando di chiarire le reali connessioni tra i politici dell’opposizione e l’indagine su Sulaiman Hijazi, coinvolto nella maxi inchiesta. È importante distinguere i fatti dalle interpretazioni, mantenendo un’informazione basata sui fatti.

Il Fatto Quotidiano prova a confondere le acque sui rapporti intrattenuti dai politici dell’opposizione con Sulaiman Hijazi, indagato nella maxi inchiesta sulla cupola di Hamas in Italia. Andrea Scanzi scrive su Facebook “ve le ricordate le polemiche sui selfie con “l’amico di Hamas”? Ecco: ora si scopre che anche quei geni di Gasparri e Salvini sono stati immortalati con il Pro-Pal indagato per terrorismo”. Dopo mesi in cui nessuno di loro ha detto una sola parola relativamente ai rapporti dei 5 Stelle con Hijazi e con Mohammad Hannoun, in carcere con l’accusa di essere il vertice del terrorismo palestinese, ora ci provano omettendo contesti e differenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La macchina del fango contro il centrodestra: bufale per coprire i legami tra M5s e la cupola di Hamas

Partita la macchina del fango per coprire le trame sul ColleL'avvio della campagna di diffamazione riguardo al Colle ha attirato l'attenzione su un episodio che, finora, non ha prodotto effetti significativi.

Soldi ad Hamas, bagarre alla Camera. Il centrodestra attacca: “La sinistra non condanna”. M5s: “Israele finanzia l’Isis”Nella recente discussione alla Camera, si è aperto un dibattito sulla vicenda dei finanziamenti a Hamas, con accese critiche tra le forze politiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Gal Elimos: Macchina del fango e boicottaggio sistematico; Landi: Il Comune di Allumiere in pre-dissesto? Cialtronerie e macchina del fango; Catanzaro, si attiva la macchina degli Angeli del fango: appuntamento stamattina a Lido; Allumiere, Landi sulle critiche ai conti: Macchina del fango.

Gal Elimos: «Macchina del fango e boicottaggio sistematico»E ti pareva. Ogni volta che si fanno domande, in questo territorio, partono le stesse accuse: mascariamento, macchina del fango, giornalisti accusati di essere manovrati da chissà chi... Dopo la p ... tp24.it

Bilancio di Allumiere, Landi: Conti in ordine ma si muove la macchina del fangoNonostante le dimissioni – e una situazione amministrativa di fatto congelata – il sindaco uscente Luigi Landi risponde per le rime sul bilancio del comune di Allumiere appena approvato rassicurando g ... terzobinario.it

Gal Elimos: «Macchina del fango e boicottaggio sistematico» #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook