La Preside è arrivata alla sua ultima puntata, dopo che lunedì 26 gennaio è andato in onda su Rai 1 il terzo appuntamento, cresce l’attesa per conoscere l’epilogo di questo racconto. Protagonista della fiction è Eugenia Liguori, interpretata da Luisa Ranieri, preside dell’Istituto Anna Maria Ortese a Caivano, comune della città metropolitana di Napoli. Un racconto che è stato suddiviso in 4 puntate, per un totale di 8 episodi, e che ha portato in televisione la storia di una preside che si è battuta per trasformare la scuola che ha presieduto in un vero e proprio “faro” per i suoi studenti, in un paese dove regna il degrado e la criminalità e dove immaginare un futuro lontano può sembrare quasi un’utopia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Preside, la nuova fiction Rai: dove è stata girata, numero di puntate e come rivederla in streaming

Approfondimenti su La Preside

Torino ospita le riprese della prima fiction Rai del 2026, intitolata

La Preside è stata girata in diverse location che contribuiscono a creare un’atmosfera autentica e reale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su La Preside

Argomenti discussi: La Preside, sulla Rai la serie con Luisa Ranieri: nella nuova puntata spunta un video compromettente; La preside: la trama del quinto e del sesto episodio; Stasera su Rai 1 La preside Eugenia non si ferma nemmeno davanti alle forti minacce; La Preside (19 gennaio), il blitz e l’accordo segreto di Eugenia che cambia tutto: cosa vedremo stasera.

La Preside, anticipazioni ultima puntata di lunedì 2 febbraio 2026Le trame e gli ascolti degli episodi de La Preside, in onda in prima serata su Rai 1 da lunedì 12 gennaio 2026 ... davidemaggio.it

La preside: la nuova fiction di Rai 1 | RecensioneLa preside è la nuova fiction di Rai 1 trasmessa dal 12 gennaio 2026 che racconta la vera storia di Eugenia Carfora, una preside di Caivano. eroicafenice.com

Taglio del nastro sabato 24 gennaio a Onara nel Padovano per la nuova sede dell'associazione Veritas Vincit. La presidente: «Gli alieni vogliono risvegliare le coscienze» - facebook.com facebook