Prima di noi dai campi alle fabbriche | dove è stata girata a Torino la prima fiction Rai del 2026
Torino ospita le riprese della prima fiction Rai del 2026, intitolata
C'è anche Torino nella prima fiction targata Rai del 2026. Da domenica 4 gennaio su RaiUno, alle 21:30, per cinque serate, andrà in onda "Prima di noi", la nuova serie, diretta da Daniele Luchetti, prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction e in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
"Prima di noi", dai campi alle fabbriche: dove è stata girata a Torino la prima fiction Rai del 2026 - Da domenica 4 gennaio su RaiUno, alle 21:30, per cinque serate, andrà in onda "Prima di noi", la nuova serie, diretta da Daniele Luchetti, pr ... torinotoday.it
