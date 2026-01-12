La Preside dove è stata girata la serie | le location

La Preside è stata girata in diverse location che contribuiscono a creare un’atmosfera autentica e reale. Questi ambienti, scelti con cura, riflettono il contesto contemporaneo in cui si svolgono le vicende. Le location rappresentano un elemento fondamentale per narrare una storia radicata nel presente, offrendo uno sguardo sincero sulla quotidianità dei personaggi e sul contesto in cui si muovono.

Quando una serie sceglie di raccontare una storia radicata nel presente, i luoghi diventano parte integrante del racconto. "La Preside", in onda su Rai 1 da oggi, 12 gennaio 2026 in prima serata, non fa eccezione: non possiamo considerare le sue ambientazioni semplici sfondi, ma spazi vivi.

