La Preside con Luisa Ranieri Eugenia rischia tutto | anticipazioni del 2 febbraio

La serie La Preside, con protagonista Luisa Ranieri, continua a ricevere consensi da pubblico e critica. Il personaggio di Eugenia Liguori affronta sfide importanti per rinnovare il sistema scolastico, mettendo in gioco la propria vita per il bene dei giovani. Questo nuovo episodio offre spunti sul percorso di riscatto e impegno della protagonista, evidenziando il valore della dedizione e della passione nell’ambito educativo.

Luisa Ranieri ne La Preside convince pubblico e critica. La serie avanza e il successo continua. Tutti vogliono sapere come Eugenia Liguori riuscirà nella sua opera di riscatto a realizzare una scuola che si impegni davvero per il futuro dei ragazzi e non esita a mettere a rischio la propria vita. La Preside, un successo conclamato. Sicuramente La Preside non è una di quelle fiction di pura evasione ma ha saputo convincere il grande pubblico, sicuramente per la bravura dei suoi protagonisti, prima fra tutti Luisa Ranieri, ma anche i ragazzi come Aurora Venosa (leggi la nostra intervista). Anche se a conquistare gli spettatori è la storia avvincente e vera, ispirata a quella di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale. 🔗 Leggi su Dilei.it

La quarta puntata della fiction Rai1

Da oggi in tv, La preside con Luisa Ranieri, racconta la dedizione di Eugenia Carfora, un’educatrice che si impegna con pazienza per offrire opportunità ai suoi studenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

