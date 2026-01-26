La Preside anticipazioni quarta puntata del 2 febbraio | Eugenia rischia la vita spunta un tradimento
Le anticipazioni della quarta puntata de La Preside, la fiction tv in onda lunedì 2 febbraio su Rai1. Eugenia vittima di un tentato investimento e nuove rivelazioni su chi la tradisce dall'interno.🔗 Leggi su Fanpage.it
La Preside, le anticipazioni della prossima puntata in onda lunedì 2 febbraio: cosa accadrà nel finale di stagioneDopo la messa in onda della terza serata, La Preside si avvia verso il suo epilogo. La quarta e ultima serata, in programma lunedì 2 febbraio in prima serata su Rai ... ilmattino.it
La Preside, quando va in onda l’ultima puntata su Rai 1L’ ultima puntata de La Preside andrà in onda lunedì 2 febbraio, in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21:30 circa. Si tratta della quarta e ultima puntata della fiction, che comprenderà gli ... daninseries.it
La Preside, anticipazioni 26 gennaio: tensione alle stelle, tutti contro Eugenia • Eugenia sempre più in prima linea nella terza puntata de La Preside, la fortunata fiction pronta a tornare in onda lunedì prossimo su Rai 1. x.com
