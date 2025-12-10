La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia | il caso limite della Sicilia
La crisi del riciclo della plastica minaccia la raccolta differenziata in Italia, con un caso emblematico in Sicilia. L’arrivo di grandi quantità di plastica vergine a basso costo dall’Asia sta aggravando la situazione, creando una difficoltà crescente nel gestire e riciclare i rifiuti plastici a livello nazionale ed europeo.
Le montagne di plastica vergine a bassissimo prezzo che arrivano dall’ Asia stanno causando, insieme ad altri fattori, la crisi del riciclo meccanico della plastica, in Italia e in Europa. Vacilla il mantra “siamo l’eccellenza mondiale del riciclo”, almeno per la plastica. Perché la verità è che gli impianti, sommersi di quella vergine, non riescono più a riciclarla (e venderla) e, dopo mesi di segnalazioni e appelli lanciati al Governo sull’emergenza dell’industria italiana del riciclo delle materie plastiche, nelle scorse settimane è arrivata la serrata. Il presidente di Assoripam (l’Associazione nazionale dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche), Walter Regis, ha annunciato il blocco degli impianti, segnalando il rischio di un effetto domino sull’intera filiera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Gomma-plastica e comparto del riciclo, l’allarme di Cgil e Filctem Cgil Toscana - La Cgil Toscana e la Filctem Cgil Toscana esprimono forte preoccupazione per la grave crisi che sta investendo il settore della gomma- Scrive piananotizie.it
L’Italia doppia l’Europa nel riciclare i rifiuti, ma la plastica rischia lo stallo - Il Rapporto 2025 presentato l’11 dicembre dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile alla Conferenza Nazionale dell’Industria del Rici ... Secondo corriere.it
Riciclo in Italia: siamo un'eccellenza europea, ma con delle fragilità. Mentre carta e vetro volano, settori chiave come plastica, tessile e RAEE sono in crisi. Manca una vera strategia industriale. Scopri l'analisi del nuovo rapporto #Assoambiente! - facebook.com Vai su Facebook
La #crisi del #riciclo della #plastica. Tavolo al #ministero. Arriva il credito d’imposta. e-gazette.it/sezione/imball… Vai su X
“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti dilei.it
Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton ... cronachecittadine.it
Villa Scassi, pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17 ilsecoloxix.it
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione ... ilfattoquotidiano.it
Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump lettera43.it
I migliori regali di Natale a tema sportivo sopra i 75 euro ultimouomo.com