La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia | il caso limite della Sicilia

La crisi del riciclo della plastica minaccia la raccolta differenziata in Italia, con un caso emblematico in Sicilia. L’arrivo di grandi quantità di plastica vergine a basso costo dall’Asia sta aggravando la situazione, creando una difficoltà crescente nel gestire e riciclare i rifiuti plastici a livello nazionale ed europeo.

Le montagne di plastica vergine a bassissimo prezzo che arrivano dall' Asia stanno causando, insieme ad altri fattori, la crisi del riciclo meccanico della plastica, in Italia e in Europa. Vacilla il mantra "siamo l'eccellenza mondiale del riciclo", almeno per la plastica. Perché la verità è che gli impianti, sommersi di quella vergine, non riescono più a riciclarla (e venderla) e, dopo mesi di segnalazioni e appelli lanciati al Governo sull'emergenza dell'industria italiana del riciclo delle materie plastiche, nelle scorse settimane è arrivata la serrata. Il presidente di Assoripam (l'Associazione nazionale dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche), Walter Regis, ha annunciato il blocco degli impianti, segnalando il rischio di un effetto domino sull'intera filiera.