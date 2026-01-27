La vicenda dei coniugi Carlomagno mette in luce le complesse dinamiche familiari e le conseguenze di un dramma che ha coinvolto il loro figlio. La testimonianza di una parente rivela aspetti meno noti della vicenda, evidenziando come, nonostante le difficoltà, i nonni siano stati figure di supporto e affetto. Un racconto che invita alla riflessione sulla fragilità delle relazioni familiari e sulle responsabilità coinvolte.

Un racconto drammatico emerge dalla testimonianza raccolta da Dentro la Notizia sul caso Torzullo e sulla morte dei genitori di Claudio Carlomagno. A parlare è una donna, moglie del nipote della coppia, tra le prime persone ad arrivare sul luogo della tragedia. «Mio marito – racconta la testimone – aveva sentito la mamma di Claudio la domenica. Gli aveva detto che non riusciva a mettersi in contatto con loro, non li sentiva al telefono. A quel punto il nipote ha dato l’allarme, dopo aver trovato una lettera, dicendo: “Vai subito a casa di mamma e papà”». La drammatica scoperta Arrivata nell’abitazione dei coniugi Carlomagno ad Anguillara Sabazia, Roma, la donna ha fatto la tragica scoperta. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - La parente dei coniugi Carlomagno: «Non è colpa loro ciò che è diventato il figlio. Erano due nonni meravigliosi»

Approfondimenti su Carlomagno Case

La vicenda dei coniugi Carlomagno, trovati morti ad Anguillara, rivela un racconto complesso e doloroso.

Una tragedia drammatica ha colpito una comunità vicino a Roma, segnando profondamente il territorio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carlomagno Case

Argomenti discussi: I genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messineo, trovati impiccati nel giardino della loro casa; Udine, omicidio suicidio a Latisana: uccide la moglie con un'accetta e si toglie la vita; Anguillara, la morte dei genitori di Claudio Carlomagno: la procura indaga per istigazione al suicidio; LATISANA | UCCIDE LA MOGLIE CON UN’ACCETTA E SI TOGLIE LA VITA. IL BIGLIETTO: L’HO FATTO PER A….

La parente dei coniugi Carlomagno: «Non è colpa loro ciò che è diventato il figlio. Erano due nonni meravigliosi»Un racconto drammatico emerge dalla testimonianza raccolta da Dentro la Notizia sul caso Torzullo e sulla morte dei genitori di Claudio Carlomagno. A parlare è una donna, moglie del ... leggo.it

Castiglione Olona, l’ultimo saluto ai coniugi scomparsi: «Siete partiti insieme verso la luce di Dio»Celebrati oggi pomeriggio i funerali dei due coniugi trovati morti in casa la scorsa settimana: a officiare la messa l’arciprete don Antonio Cortesi ... varesenews.it

L'addio ai figli in una lettera Dopo l'arresto dell'uomo, Pasquale e Maria Carlomagno non erano più usciti I corpi trovati da una parente in giardino. L'avvocato: "Inimmaginabile" x.com

Femminicidio di Anguillara, domande e risposte sul futuro del figlio Dove si trova adesso il bimbo Claudio Carlomagno può continuare a mantenere la potestà genitoriale Dopo l'omicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno, resta a - facebook.com facebook