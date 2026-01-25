Prima di morire loro Torzullo morte dei coniugi Carlomagno | dolore senza fine

Una tragedia drammatica ha colpito una comunità vicino a Roma, segnando profondamente il territorio. La morte dei coniugi Carlomagno, avvenuta in circostanze tragiche, si inserisce in un contesto di dolore e sofferenza, già segnato da un precedente femminicidio. Questo evento richiama l’attenzione sulla vulnerabilità e sulla fragilità delle relazioni umane, suscitando riflessioni sulla necessità di interventi e di supporto.

Una tragedia nella tragedia ha sconvolto una piccola comunità laziale alle porte di Roma, già ferita da un femminicidio che aveva scosso l’opinione pubblica. Pasquale Carlomagno, 69 anni, e Maria Messenio, ex poliziotta in pensione e fino a pochi giorni fa assessora alla Sicurezza, sono stati trovati senza vita nella loro villetta. I due coniugi sono stati rinvenuti impiccati nel garage, un epilogo che ha aggiunto altro dolore a una vicenda già segnata da lutti e vergogna. >> Terrore in Italia, sale armato sul bus e accoltella i passeggeri Pasquale e Maria erano i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa a coltellate lo scorso 9 gennaio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Anguillara sotto choc dopo la morte dei genitori di Carlomagno, parlano il sindaco e i vicini: "Dolore profondo"Anguillara si trova in uno stato di forte tristezza dopo la tragica scomparsa dei genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto nel caso di Federica Torzullo.

Anguillara sotto shock dopo la morte dei genitori di Claudio Carlomagno. La sorella di Federica Torzullo: «Tragedia nella tragedia»Anguillara Sabazia si trova in lutto dopo la tragica scomparsa dei genitori di Claudio Carlomagno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: La notte prima di morire, Lucio Dalla portò la troupe sulle sponde del lago di Ginevra e accese lumini intorno alla statua di Freddie Mercury: aneddoti e musica nel libro ‘L’alchimista del suono’; Esperienze di pre-morte, che cosa succede e cosa le scatena; Lo ha detto prima di morire, le parole agghiaccianti di Federica Torzullo | L'audio che nessuno voleva sentire; Vania Vettorazzo, le ultime parole prima di morire dopo la lezione di pilates in palestra: Mamma, non riesco a respirare.

Prima di morire: Marco Simoncelli si fa cantautore e fotografa il nostro presente con un album sincero e ironicoIl disco è stato presentato venerdì 16 gennaio a Materia, la sede di VareseNews a Castronno, in un incontro dal tono intimo e coinvolgente, moderato da Aldo Pedron, storico critico musicale ... varesenews.it

Prima di morire Martina Oppelli ha denunciato la asl per torturaUna funzione in sua memoria dove tutti dovranno essere vestiti in fucsia, senza fiori ma con alcol e come colonna sonora La vita com'è di Max Gazzè. E se lo stesso cantante potesse essere presente, ... ansa.it

Quando un cane si isola prima di morire, non è perché “vuole morire da solo”. Lo fa per istinto, bisogno di pace o debolezza. E a volte, invece, resta con noi fino alla fine. Cosa ci dice davvero questo comportamento Lo spiega lo zoologo Biagio D’Aniello - facebook.com facebook