Anguillara la parente dei coniugi Carlomagno trovati morti | Non è colpa loro di ciò che è diventato il figlio Erano due nonni meravigliosi

La vicenda dei coniugi Carlomagno, trovati morti ad Anguillara, rivela un racconto complesso e doloroso. La testimonianza di un parente descrive i genitori come nonni amorevoli, evidenziando che non sono responsabili delle vicende che hanno coinvolto il loro nipote. Questo caso invita a riflettere sulle dinamiche familiari e sulle possibili cause di tragedie di questa portata.

Un racconto drammatico emerge dalla testimonianza raccolta da Dentro la Notizia sul caso Torzullo e sulla morte dei genitori di Claudio Carlomagno. A parlare è una donna, moglie del nipote della coppia, tra le prime persone ad arrivare sul luogo della tragedia. «Mio marito – racconta la testimone – aveva sentito la mamma di Claudio la domenica. Gli aveva detto che non riusciva a mettersi in contatto con loro, non li sentiva al telefono. A quel punto il nipote ha dato l’allarme, dopo aver trovato una lettera, dicendo: “Vai subito a casa di mamma e papà”». La drammatica scoperta Arrivata nell’abitazione dei coniugi Carlomagno ad Anguillara Sabazia, Roma, la donna ha fatto la tragica scoperta. 🔗 Leggi su Leggo.it

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, sono stati ritrovati morti ad Anguillara Sabazia.

