Arezzo, 26 novembre 2025 – Capolona e Subbiano contro la violenza sulle donne. Due comuni per tre appuntamenti il 29 novembre e 30 novembre. Due Comuni, una sola voce per dire No alla Violenza sulle Donne, nascono così tre incontri, in due giorni, con linguaggi diversi pensati per informarsi e per riflettere. Le Assessore alle Pari opportunità del Comune di Capolona, Lia Sisti, e del Comune di Subbiano,Laura Moneti: “Per la Giornata in ternazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Comuni di Capolona e di Subbiano uniscono le proprie forze per dare vita, nei giorni del 29 e 30 novembre, a tre eventi condivisi,simbolo di solidarietà, consapevolezza e impegno concreto, in una collaborazione che nasce dalla convinzione che la violenza di genere non sia una battaglia da affrontare da soli, ma una responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

