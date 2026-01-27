La morte di Bruno Gagliano alias KastaDiva protagonista delle serate Lgbt a Roma

La scomparsa di Bruno Gagliano, noto come KastaDiva, rappresenta una perdita significativa nel panorama culturale romano. Artista e performer, ha contribuito a rendere celebri le serate LGBT a Roma, calcando i palchi di importanti eventi come il Qube e il Gay Village. La sua figura resterà impressa nel ricordo di chi ha seguito le sue esibizioni e sostenuto la comunità.

Bruno Gagliano era conosciuto nel mondo delle drag queen come KastaDiva. Ha calcato i palchi del Qube e del Gay Village a Roma. Sabato 24 gennaio è morto. Si è lanciato dal nono piano della palazzina in cui viveva a Colle Salario, a Roma. Nei mesi scorsi era stato ricoverato in una clinica psichiatrica. In via dell’Epiro ha dato l’allarme una vicina di casa. I carabinieri di zona non hanno potuto che costatare il decesso ma solo alcune ore dopo è arrivata la conferma sull’identità di Gagliano. La storia di KastaDiva. Il Messaggero ricorda oggi l’intervista a Vertigo su Rai3 nel 2017 nella quale raccontò che già a a cinque anni amava travestirsi e dare spettacolo; a sei anni aveva ricevuto la sua prima parrucca e a 17 anni aveva iniziato il suo percorso da drag queen, nonostante la contrarietà dei genitori.🔗 Leggi su Open.online

Bruno Gagliano, noto come Kastadiva, storica drag queen romana, è stato trovato senza vita su un balcone della città.

Bruno Gagliano, conosciuto come Kastadiva, era una rinomata drag queen e figura di spicco della scena romana, in particolare al Muccassassina.

