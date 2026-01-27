La manifestazione della Cgil | Il corteo ha unito mondi diversi

La manifestazione della Cgil a Massa si è conclusa con successo, dimostrando come un corteo pacifico possa unire diversi bisogni e opinioni. Un evento che ha coinvolto molte persone, lasciando un segnale di partecipazione civile e dialogo. La città, pur avendo vissuto momenti di aggregazione, non ha subito danni, e ora si può riflettere sui risultati raggiunti.

"Danni la città di Massa non ne ha di certo patiti e adesso che la manifestazione, pacifica e più che riuscita di sabato, è passata si possono tirare le somme. E dire che la partecipazione è stata incredibile, un corteo così lungo che quando la testa era in piazza Garibaldi c’era la coda ancora in zona Stazione. E poi è stata trasversale, prova ne sia la presenza di famiglie con bimbi e passeggini al seguito". Nicola Del Vecchio è soddisfatto della manifestazione che ha richiamato in città persone anche da fuori città e da tutta la regione. Ma si leva qualche sassolino dalla scarpa. "La piazza ha dato la risposta più bella e potente a chi ha provato nelle 48 ore precedenti ad alzare la tensione, con provvedimenti sproporzionati – spiega il segretario provinciale della Cgil – Il sindaco Persiani ha detto che l’evento è riuscito al meglio anche grazie ai divieti contenuti nell’ordinanza emessa per una maggiore sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

