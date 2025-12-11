Sciopero generale corteo e manifestazione Cgil a Torino | il programma di venerdì 12 dicembre

Venerdì 12 dicembre, Torino sarà teatro di uno sciopero generale e di una manifestazione organizzata dalla Cgil, con corteo e mobilitazione di lavoratrici e lavoratori di tutti i settori. La protesta nasce in risposta alla legge di bilancio considerata ingiusta e poco rappresentativa dei bisogni reali del paese, con l’obiettivo di esprimere dissenso e rivendicare cambiamenti.

“In protesta a una legge di bilancio ingiusta e che non rappresenta i bisogni reali del paese”, come spiega un comunicato della Cgil, venerdì 12 dicembre lavoratrici e lavoratori incroceranno le braccia in tutti i settori pubblici e privati per l’intero turno di lavoro di 8 ore. A Torino è in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il 12 dicembre è sciopero generale per tutto il lavoro pubblico e privato. Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta It Vai su X

SCIOPERO GENERALE, ORGANIZZATA A PALERMO MANIFESTAZIONE REGIONALE Il programma --> https://www.teleone.it/2025/12/11/sciopero-generale-organizzata-a-palermo-manifestazione-regionale-il-programma/ - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale 12 dicembre 2025 a Genova: corteo, scuole, bus, treni e sanità - Venerdì 12 dicembre 2025 si tiene lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro una legge di bilancio ritenuta ingiusta dalla sigla sindacale. Scrive mentelocale.it

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, Landini a Firenze: corteo da Santa Maria Novella - Manifestazione nazionale contro la legge di Bilancio “ingiusta”: concentramento alle 9, in piazza attesi lavoratori da tutta la Toscana con il segretario La ... Lo riporta controradio.it