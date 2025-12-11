Sciopero generale della Cgil | manifestazione e corteo a Firenze

Venerdì 12 dicembre, a Firenze, si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con manifestazioni e corteo. L'iniziativa mira a protestare contro la Legge di Bilancio considerata ingiusta, coinvolgendo lavoratori e cittadini in una giornata di mobilitazione per chiedere cambiamenti e maggiori diritti.

 Per venerdì 12 dicembre la Cgil ha indetto uno sciopero generale Cgil (intera giornata di lavoro) per cambiare “una Legge di Bilancio ingiusta”. Nell’occasione, sono previste manifestazioni in ogni regione. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a quella toscana di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

