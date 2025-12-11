Sciopero generale della Cgil | manifestazione e corteo a Firenze

Venerdì 12 dicembre, a Firenze, si terrà uno sciopero generale indetto dalla Cgil, con manifestazioni e corteo. L'iniziativa mira a protestare contro la Legge di Bilancio considerata ingiusta, coinvolgendo lavoratori e cittadini in una giornata di mobilitazione per chiedere cambiamenti e maggiori diritti.

Per venerdì 12 dicembre la Cgil ha indetto uno sciopero generale Cgil (intera giornata di lavoro) per cambiare “una Legge di Bilancio ingiusta”. Nell’occasione, sono previste manifestazioni in ogni regione. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a quella toscana di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il Partito Democratico siciliano aderisce e condivide le ragioni dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre. In una terra colpita quotidianamente da scandali e dall’esplodere di un’enorme questione sociale ancora con più forza bisogna scendere in piazza - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, Landini a Firenze: corteo da Santa Maria Novella - Manifestazione nazionale contro la legge di Bilancio “ingiusta”: concentramento alle 9, in piazza attesi lavoratori da tutta la Toscana con il segretario La ... Riporta controradio.it

Domani lo sciopero generale: stop a treni e scuole, sanità a rischio - Da mezzanotte alle 21 previste cancellazioni per il trasporto pubblico. Secondo rainews.it