La mamma di Adriano truffata con l' intelligenza artificiale l' ex calciatore sui social | Vengo a cercarti

In un episodio recente, la madre dell'ex calciatore Adriano è stata vittima di una truffa attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. La vicenda è stata resa nota sui social dall'ex calciatore brasiliano, noto come

Il brasiliano ha denunciato l'accaduto in un video, lanciando un ultimatum ai malviventi: "Vi do 24 ore per restituire il denaro. Con la famiglia non si scherza" Adriano, l'ex calciatore brasiliano conosciuto come "l'imperatore", ha denunciato sui social una truffa di cui è rimasta vittima la madre. Un raggiro informatico realizzato con l'intelligenza artificiale, in cui i malviventi hanno finto di essere l'ex attaccante, tra le altre, di Inter, Roma, Parma e Fiorentina. La donna, certa di essere stata contattata dal figlio, è stata convinta dai truffatori a versare oltre 15mila reais, circa 2.🔗 Leggi su Today.it

Adriano Leite Ribeiro è stato uno dei centravanti più iconici del calcio brasiliano dei primi anni Duemila - facebook.com facebook