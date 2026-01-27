L’intesa commerciale tra Unione Europea e India rappresenta una tappa importante dopo due decenni di negoziati. L’accordo prevede la riduzione dei dazi e benefici per i produttori europei, segnando un passo significativo nel commercio internazionale. Questa firma apre nuove opportunità di collaborazione tra le due aree, consolidando relazioni economiche e strategiche per il futuro.

Bruxelles, 27 gennaio 0226 – Raggiunto l’accordo di libero scambio tra Europa e India, una svolta storica arrivata dopo 20 anni di trattative. L’intesa – pari a circa il 25% del Pil globale – aprirà un mercato composto da circa 2 miliardi di persone e porterà enormi benefici, creando nuovi spazi per l’export e un abbassamento dei dazi. Chiusi i negoziati, lo hanno annunciato questa notte da Nuova Delhi i leader europei Ursula von der Leyen e Antonio Costa, insieme al primo ministro indiano Narendra Modi. "È un momento storico. Stiamo aprendo un nuovo capitolo nelle nostre relazioni: sul commercio, sulla sicurezza, sui legami interpersonali", ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accordo Ue-India, firmata l’intesa commerciale: “Abbiamo fatto la storia”. Dazi ridotti e vantaggi per i produttori europei

L'accordo tra India e Ue, che prevede la riduzione dei dazi su auto, olio e vino europei, rappresenta un passo importante verso un accordo di libero scambio.

L'Unione europea punta a finalizzare un importante accordo commerciale con l'India, dopo oltre vent'anni di negoziati.

