La cooperazione tra Italia e Svizzera si intensifica nell'ambito delle indagini con una comunicazione ufficiale del Ministero pubblico del Vallese. Entro la fine della settimana, le autorità svizzere risponderanno alla richiesta italiana, segnando una svolta significativa nell'inchiesta in corso. Questa collaborazione rafforza l'impegno congiunto per la trasparenza e la lotta contro il crimine internazionale.

Svolta nell'inchiesta di su Crans-Montana. "Il Ministero pubblico del Cantone del Vallese ha appena comunicato all'Ufficio federale di giustizia (Ufg), nella sua funzione di autorità centrale per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, che entro la fine della settimana darà seguito alla richiesta italiana ". Lo si apprende da una dichiarazione dell'Ufg. "Le due autorità di perseguimento penale - si legge - hanno anche la possibilità di unirsi per le indagini in cosiddette squadre investigative comuni. Tale possibilità è prevista esplicitamente dall'articolo 20 del secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La linea dura dell'Italia vince, la Svizzera: "Entro fine settimana squadre investigative comuni"

Approfondimenti su Crans Montana

Il Ministero pubblico del Cantone del Vallese ha comunicato che, entro la fine della settimana, saranno avviate squadre investigative congiunte tra Svizzera e Italia, segnando una svolta nell'inchiesta in corso.

Il governo italiano ha richiesto la creazione di una squadra investigativa congiunta Italia-Svizzera in risposta agli eventi di Crans Montana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Crans Montana

