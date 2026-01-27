Crans-Montana l' annuncio dalla Svizzera | Entro la fine della settimana squadre investigative comuni con l' Italia

Il Ministero pubblico del Cantone del Vallese ha comunicato che, entro la fine della settimana, saranno avviate squadre investigative congiunte tra Svizzera e Italia, segnando una svolta nell'inchiesta in corso. Questa collaborazione rafforza la cooperazione internazionale in ambito giudiziario e potrebbe portare a sviluppi importanti per le indagini. La decisione evidenzia l'importanza della cooperazione tra i due paesi in casi di rilevanza penale.

Svolta nell'inchiesta di su Crans-Moontana. "Il Ministero pubblico del Cantone del Vallese ha appena comunicato all'Ufficio federale di giustizia (Ufg), nella sua funzione di autorità centrale per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, che entro la fine della settimana darà seguito alla richiesta italiana ". Lo si apprende da una dichiarazione dell'Ufg. "Le due autorità di perseguimento penale - si legge - hanno anche la possibilità di unirsi per le indagini in cosiddette squadre investigative comuni. Tale possibilità è prevista esplicitamente dall'articolo 20 del secondo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria".

