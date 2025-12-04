la nuova legge sulla montagna penalizza i piccoli comuni persi milioni

Il tempo sta per scadere. Il 19 settembre 2025 il Governo ha emanato la nuova legge sulla montagna, che vedrà definiti entro il 19 dicembre, con un decreto attuativo del Presidente del Consiglio, i criteri con cui i Comuni potranno accedere ai fondi per le zone montane. Una livella si sta abbassando sui piccoli centri abitati che caratterizzano in realtà la maggior parte del tessuto urbano della penisola, alle parole d’ordine di altitudine e pendenza. Né l’isolamento né le condizioni socio-economiche verranno prese in considerazione. Secondo una stima esposta da alcuni consiglieri regionali del Pd, solo il Piemonte arriverebbe a perdere finanziamenti per 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

