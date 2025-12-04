La nuova legge sulla montagna penalizza i piccoli comuni persi milioni
Il tempo sta per scadere. Il 19 settembre 2025 il Governo ha emanato la nuova legge sulla montagna, che vedrà definiti entro il 19 dicembre, con un decreto attuativo del Presidente del Consiglio, i criteri con cui i Comuni potranno accedere ai fondi per le zone montane. Una livella si sta abbassando sui piccoli centri abitati che caratterizzano in realtà la maggior parte del tessuto urbano della penisola, alle parole d’ordine di altitudine e pendenza. Né l’isolamento né le condizioni socio-economiche verranno prese in considerazione. Secondo una stima esposta da alcuni consiglieri regionali del Pd, solo il Piemonte arriverebbe a perdere finanziamenti per 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
I COMMENTI - LEGGE SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - Una nuova legge di semplificazione che si apre alle categorie sociali ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/i-commenti… Vai su X
Dal 17 dicembre 2025 entra in vigore la nuova legge sul femminicidio. Previsto un reato autonomo, pene più severe e maggiori tutele per vittime e orfani. Il consigliere Antonello Talerico illustra le principali novità della normativa. Leggi l’articolo su Catanz - facebook.com Vai su Facebook
Verzella: “Biellese penalizzato dalla legge sui comuni montani” - Verzella: "Biellese penalizzato dalla legge sui comuni montani". Come scrive laprovinciadibiella.it
Rossi (Civici Marche), 'legge su montagna penalizza la Regione' - Il consigliere regionale e vicepresidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Giacomo Rossi (Civici Marche) ha presentato un'interrogazione sulla nuova legge sulla montagna, che prevede la ... Lo riporta ansa.it
«Otto comuni montani a rischio futuro nel Piacentino: la nuova legge pensata solo per le Alpi» - Il consigliere Pd Albasi: «Una riforma che continua a ragionare solo in base all’altitudine non può e ... Riporta ilpiacenza.it
“La nuova legge sulla montagna mette a repentaglio oltre 10 milioni di euro destinati al Piemonte” - Il consigliere regionale Calderoni: “L’introduzione di una quota riservata agli interventi statali rischia di produrre un definanziamento delle politiche rivolte ai Comuni montani” ... Scrive cuneodice.it
Legge sulla montagna, Frontone a rischio esclusione - Riforma della legge sulla montagna: i timori dei territori che potrebbero perdere lo stato di comune montano. Si legge su rainews.it
Nobili (Avs), 'legge su montagna penalizza Comuni marchigiani' - Tre quarti dei comuni appenninici marchigiani rischiano di restare fuori dalle Comunità montane e di perdere accesso a fondi e servizi dedicati. Da msn.com