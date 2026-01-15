la nuova legge sulla montagna apre timidi spiragli

La recente Legge sulla montagna introduce nuove opportunità per lo sviluppo territoriale, offrendo sostegni specifici ai lavoratori di sanità e scuola. Tra le misure previste, crediti d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa rappresentano un passo importante per la valorizzazione delle aree montane. Questi interventi mirano a favorire una crescita equilibrata e sostenibile del territorio, migliorando le condizioni di vita e di lavoro nelle zone montane.

Nella nuova cornice l egislativa per lo sviluppo e la valorizzazione della montagna sono previste forme di sostegno ai lavoratori di sanità e scuola, crediti d’imposta per acquisto o ristrutturazione della prima casa L’11 dicembre si è celebrata la Giornata Internazionale della Montagna: è l’occasione di ricordare l’importanza delle montagne, ma anche le sfide che le comunità che le abitano devono affrontare. Da poco l’Italia si è dotata di uno strumento aggiuntivo per fronteggiare queste ultime: la Legge n. 1312025, che mira a incentivare lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane italiane. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

