La guardia di finanza all' Eav | inchiesta sull' appalto delle pulizie

La Guardia di Finanza sta conducendo un'inchiesta sull'appalto delle pulizie presso l'Ente Autonomo Volturno (Eav), società che gestisce il trasporto pubblico in Campania. L'indagine si concentra sulla verifica di eventuali irregolarità nelle procedure di affidamento e gestione degli appalti, con l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza nelle operazioni.

Acquisizioni di atti, oggi, nella sede dell'Ente Autonomo Volturno (Eav), la società del trasporto pubblico della Regione Campania. I militari della Guardia di Finanza si sono recati negli uffici della società nell'ambito di una indagine delegata dalla Procura di Napoli riguardante un appalto per.

