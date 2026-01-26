Appalti per le pulizie la Guardia di Finanza nella sede dell'Eav per acquisire gli atti

La Guardia di Finanza ha effettuato un'ispezione presso la sede dell’Ente Autonomo Volturno, concentrandosi su un appalto per servizi di pulizia. L’operazione mira a verificare la conformità e la regolarità delle procedure di affidamento, in un contesto di indagine in corso. La notizia sottolinea l’attenzione delle autorità su aspetti amministrativi e gestionali di questo settore.

Acquisizione atti nella sede dell'Ente Autonomo Volturno: nel mirino della Procura di Napoli un appalto per la gestione del servizio pulizia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Eav Sede

La Guardia di Finanza di Napoli ha fatto visita al Teatro San Carlo, acquisendo documenti relativi alla gestione finanziaria della Fondazione prima dell’insediamento dell’attuale sovrintendente Fulvio Macciardi.

Nella giornata, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sono intervenuti presso il Teatro San Carlo per acquisire documenti relativi alla gestione finanziaria della Fondazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Eav Sede

Argomenti discussi: Pulizie al Poetto, una domenica per prendersi cura del mare dopo le mareggiate del ciclone Harry; Roverè della Luna, dal Comune affidi diretti alla coop del sindaco e proroghe su pulizie e Progettone. La replica: Agito correttamente; Il Comune di Aosta vuole applicare il salario minimo per gli appalti pubblici; Raccolta rifiuti a Capaccio Paestum: i lavoratori passano a 36 ore settimanali.

Troppe tracce di malavita organizzata: 6 mesi in più ai commissari per le pulizie di primavera e zero elezioni a Calvi RisortaDoccia fredda sulle liste elettorali in formazione per quello che era l’atteso rinnovo del Consiglio comunale CALVI RISORTA (Elio Zanni) – «Non risulta esaurita l’azione di recupero e risanamento comp ... casertace.net

Piemonte. Saitta: Ho chiesto ai direttori generali di monitorare appalti per servizi di pulizia ospedaliLo ha annunciato l'assessore incontrando i rappresentanti sindacali e i lavoratori delle imprese cooperative che hanno in appalto le pulizie ed altri servizi (portierato, mensa, etc) nelle strutture ... quotidianosanita.it

Attualmente collaboro con un impresa di pulizie già da un paio d anni e ho un po di appalti miei , e vorrei espandermi un po di più ,stavo cercando appalti da fare in notturna, principalmente palestre zone Lecco provincia , Como provincia, Monza provincia È M facebook