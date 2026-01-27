La Giubiana a Lissone

La tradizione della Giubiana a Lissone si rinnova con il tradizionale rogo della strega, che si terrà sabato 31 gennaio al Parco Carlo Maria Martini. Organizzato dall’associazione Amici dei pompieri, l’evento unisce cultura e socialità in un’atmosfera di condivisione e rispetto per le usanze locali. Un appuntamento che coinvolge la comunità in un momento di tradizione invernale.

Appuntamento con il rogo invernale della strega brianzola: torna a Lissone il falò della Giubiana. Sabato 31 gennaio, al Parco Carlo Maria Martini, l'associazione Amici dei pompieri ha organizzato una serata che mixa tradizione e convivialità. La manifestazione inizierà dalle 18 mentre l'accensione del falò è prevista alle 19.30. Intorno al fuoco si potranno gustare thé caldo, vin brulè, risotto e frittelle, per stare insieme e tenere viva una tradizione che unisce generazioni diverse.

La Giubiana a Seregno è una tradizione che si svolge il 31 gennaio, ultimo giorno della merla.

La Giubiana di Giussano è un tradizionale evento che si svolgerà domenica 25 gennaio 2026.

Falò di Sant’Antonio, via libera anche in Brianza: ecco dove si accendono

