La Giubiana a Seregno è una tradizione che si svolge il 31 gennaio, ultimo giorno della merla. Questa manifestazione prevede il fuoco che brucia la figura della strega, simbolo di passato e di rinnovamento. È un’occasione per tutta la famiglia di condividere momenti di convivialità, accompagnati dal risotto con la luganega. Un evento che unisce tradizione e convivialità per accogliere il nuovo anno.

Il fuoco che brucia la strega e il risotto con la luganega. Sabato 31 gennaio, nell’ultimo giorno della merla" grandi e piccoli sono invitati a scaldarsi davanti al fuoco della Giubiana, la vecchia strega simbolo dei mali del passato e di buon auspicio per il nuovo anno appena iniziato.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Falò di Sant’Antonio e della Giubiana, via libera da Regione LombardiaRegione Lombardia ha approvato una delibera che consente lo svolgimento dei tradizionali falò di Sant’Antonio e della Giubiana, in deroga alle normative sulla qualità dell’aria.

Leggi anche: La ricetta di Seregno. I giochi aiutano a crescere insieme

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

A Seregno brucia la Giubiana più alta della Brianza; Seregno. Torna la Giubiana tra fuoco e tradizione; Giubiana 2026 vicino Milano: roghi, date e dove andare; Falò di Sant’Antonio, via libera anche in Brianza: ecco dove si accendono.

A Seregno brucia la Giubiana più alta della Brianza - SEREGNO – Il freddo dell’inverno si combatte con il calore della tradizione. Sabato 31 gennaio, nell’ultimo giorno della merla, Seregno rinnova uno dei riti più antichi e sentiti della Brianza: il ... mbnews.it

Festa della Giubiana 2024: falò, cortei e risottate in Lombardia - A Seregno l’appuntamento con il rogo della Giubiana (Monza e Brianza) organizzato dall’Associazione Madonna della Campagna è sabato 27 gennaio, nel parco di via Cagnola. I bambini preparano una ... ilgiorno.it

Falò di Sant’Antonio, via libera anche in Brianza: ecco dove si accendono

Che gennaio è senza la Giubiana Appuntamento giovedì 29 gennaio presso l'orario di Carugo in via Alcide de Gasperi 9 dalle ore 19. Le iscrizioni aprono lunedì 19 gennaio e chiudono giovedì 26 gennaio. Tutti i dettagli su modalità di iscrizioni, menu e co - facebook.com facebook