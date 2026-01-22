La Giubiana a Giussano

La Giubiana di Giussano è un tradizionale evento che si svolgerà domenica 25 gennaio 2026. Durante questa giornata si terrà una sfilata che coinvolgerà tutte le Giubiane del paese, mantenendo viva una delle tradizioni più sentite della comunità. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e preservare un rito che rappresenta un importante patrimonio culturale locale.

Un grande evento quello che prenderà vita a Giussano con l'edizione 2026 della Giubiana. In programma domenica 25 gennaio c'è infatti una grande sfilata coinvolgerà tutte le Giubiane cittadine.Il programmaL'evento è organizzato da Pro Loco e Comune. Il corteo partirà alle ore 18 da via De Gasperi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

La Giubiana a SeregnoLa Giubiana a Seregno è una tradizione che si svolge il 31 gennaio, ultimo giorno della merla.

Falò di Sant’Antonio e della Giubiana, via libera da Regione LombardiaRegione Lombardia ha approvato una delibera che consente lo svolgimento dei tradizionali falò di Sant’Antonio e della Giubiana, in deroga alle normative sulla qualità dell’aria.

A Giussano la Giubiana si veste da Chiara Ferragni e verrà messa al rogoIl pandoro-gate scalda anche la tradizione. E a Giussano, all’oratorio della frazione di Robbiano, oggi alle 21 il fantoccio della Giubiana che verrà bruciato avrà le sembianze di Chiara Ferragni: ... ilgiorno.it

Giussano, fantoccio di Chiara Ferragni bruciato sul rogo della Giubiana: Ma è solo satiraIl pupazzone che finirà sul falò della tradizionale festa della Brianza nella frazione di Robbiano richiama esplicitamente l'influencer e il recente pandoro-gate. Senza alcuna cattiveria, dicono i ... ilgiorno.it

Bruciamo la Giubiana a Macherio! Giovedì 29 gennaio 2026 torna una delle tradizioni più attese dell’inverno: BRUCIAMO LA GIUBIANA Ore 18.30 Partenza del corteo dal cortile della Biblioteca Arrivo al campo sportivo con accensione del falò Un facebook