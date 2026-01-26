Giornata della Memoria 2026 Parole che restano | la proposta del CNDDU per una campagna nazionale nelle scuole

Il 27 gennaio rappresenta un momento importante per riflettere sulla memoria collettiva e il ruolo dell’educazione nel preservarla. La Giornata della Memoria 2026, con il tema “Parole che restano”, promuove una campagna nazionale rivolta alle scuole, volta a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza di conoscere e tramandare la storia. Un’occasione per rafforzare i valori di memoria, rispetto e responsabilità civica.

Il 27 gennaio non è soltanto un'occasione per ricordare. È anche un momento in cui si misura la qualità della memoria collettiva e il ruolo educativo che le istituzioni, in particolare la scuola, possono svolgere. Per il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, questa data rappresenta una tappa fondamentale del calendario civile, in Italia e in Europa, in cui si intrecciano riflessione storica, responsabilità e diritti.

