La follia di paragonare i nostri agenti all' Ice

La discussione sulle forze di polizia richiede una corretta comprensione delle norme e del loro ruolo. È importante distinguere tra opinioni e fatti, specialmente in ambiti delicati come le attività delle forze dell’ordine. Un’informazione accurata contribuisce a un confronto più costruttivo e rispettoso nei confronti di chi opera quotidianamente per la sicurezza dei cittadini.

In queste ore ho avuto modo di leggere, ancora una volta, delle dichiarazioni connotate dalla mancanza di buon senso e dalla non conoscenza del funzionamento delle nostre Forze di Polizia, delle regole di ingaggio, ma non da parte di opinionisti improvvisati nelle Tv, ma da magistrati, ossia da coloro i quali, per disposizioni normative, articoli 109 della Costituzione e 56 c.p.p., hanno una posizione funzionale di preminenza rispetto alle Forze di Polizia. Mi chiedo le Forze di Polizia, tutti quelle donne e quegli uomini eccezionali, vedendo quanto scritto in queste ore da alcuni colleghi con ruoli associativi apicali, che paragonano loro all'Ice americana, cosa pensino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Recenti eventi a Minneapolis hanno suscitato forti reazioni: un uomo ucciso da agenti federali ha generato proteste, mentre l'ICE ha deportato una bambina di due anni.

La possibile presenza di agenti ICE in Italia, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ha suscitato reazioni e discussioni pubbliche.

