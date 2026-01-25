Minneapolis agenti federali uccidono un uomo | esplode la protesta Ice deporta bimba di due anni Trump | Agenti sono patrioti

Recenti eventi a Minneapolis hanno suscitato forti reazioni: un uomo ucciso da agenti federali ha generato proteste, mentre l'ICE ha deportato una bambina di due anni. La morte è stata confermata dal capo della polizia Brian O'Hara, e il governatore Tim Walz ha chiesto un intervento della Casa Bianca. La vicenda evidenzia tensioni tra forze dell’ordine e comunità locali, sollevando questioni sulla gestione delle operazioni di polizia e diritti civili.

Un altro morto su una strada innevata di Minneapolis, alle nove del mattino, neppure venti giorni dopo l'uccisione della sorridente Renee Good al volante della sua auto. Alex Pretti, 37 anni, infermiere: ucciso da un agente della Border Patrol che lontano dai confini va a caccia di immigrati illegali nelle città (specie) a guida democratica. E ancora una volta le immagini scioccanti dei video girati da passanti: sul marciapiede almeno sei agenti mascherati, con una divisa abborracciata che li fa sembrare paramilitari. In maniera caotica sono addosso a qualcuno che a terra cerca di divincolarsi.

