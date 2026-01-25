Minneapolis agenti federali uccidono un uomo | esplode la protesta Ice deporta bimba di due anni Trump |  Agenti sono patrioti

Da xml2.corriere.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti eventi a Minneapolis hanno suscitato forti reazioni: un uomo ucciso da agenti federali ha generato proteste, mentre l'ICE ha deportato una bambina di due anni. La morte è stata confermata dal capo della polizia Brian O'Hara, e il governatore Tim Walz ha chiesto un intervento della Casa Bianca. La vicenda evidenzia tensioni tra forze dell’ordine e comunità locali, sollevando questioni sulla gestione delle operazioni di polizia e diritti civili.

Un altro morto su una strada innevata di Minneapolis, alle nove del mattino, neppure venti giorni dopo l’uccisione della sorridente Renee Good al volante della sua auto. Alex Pretti, 37 anni, infermiere: ucciso da un agente della Border Patrol che lontano dai confini va a caccia di immigrati illegali nelle città (specie) a guida democratica.  E ancora una volta le immagini scioccanti dei video girati da passanti: sul marciapiede almeno sei agenti mascherati, con una divisa abborracciata che li fa sembrare paramilitari. In maniera caotica sono addosso a qualcuno che a terra cerca di divincolarsi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

minneapolis agenti federali uccidono un uomo esplode la protesta ice deporta bimba di due anni trump 160agenti sono patrioti

© Xml2.corriere.it - Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo: esplode la protesta. Ice deporta bimba di due anni. Trump: «Agenti sono patrioti»

Minneapolis, agenti federali sparano e uccidono un uomo: esplode la protesta in città. E l'Ice deporta una bimba di due anni  A Minneapolis, un uomo è stato ucciso da agenti federali, scatenando proteste nella città.

Minneapolis, agente federale spara e uccide un uomo in strada: esplode la protesta in città. E l'Ice deporta una bimba di due anni  Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo in strada a Minneapolis, provocando proteste nella città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada. Bimba di due anni fermata dall'Ice assieme al padre e deportata in Texas; Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada, cresce la rabbia in città; Minneapolis, agenti federali sparano e uccidono un uomo; Un agente federale ha ucciso un’altra persona a Minneapolis.

minneapolis agenti federali uccidonoSparatoria a Minneapolis, gli agenti ICE uccidono un uomoAGI - Minneapolis nel caos, oggi la nuova ondata di proteste contro le violenze dell'Ice che ha fatto un'altra vittima. Dopo la morte di Renee Good, 37 anni, madre di tre figli, uccisa il 7 gennaio me ... msn.com

minneapolis agenti federali uccidonoMinneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada, cresce la rabbia in cittàUn agente federale ha ucciso un uomo a Minneapolis, cresce la rabbia della popolazione, rinviata la partita NBA Warriors-Timberwolves ... gazzetta.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.