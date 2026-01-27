La presidente della Commissione Europea firma un accordo di libero scambio con l’India, con l’obiettivo di rafforzare i legami economici e favorire il settore automotive tedesco. L’accordo mira a promuovere la cooperazione tra le due regioni, mantenendo un approccio strategico e attento alle dinamiche commerciali internazionali.

Il presidente della Commissione (criticata dalla Kallas perché decide solo con i fedelissimi) firma oggi un accordo di libero scambio con Nuova Delhi che favorisce l’automotive tedesca. Mazzata per il tessile, da valutare gli impatti per il settore agricolo. Non sarà un altro Mercosur. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen ha lanciato messaggi rassicuranti già prima di sbarcare a Nuova Delhi, dove oggi firmerà l’atteso accordo commerciale con l’India, punto di arrivo di quasi due decenni di negoziati e anche di un trattamento di favore senza eguali giacché l’Ue non ha mai sanzionato l’India per l’acquisto di petrolio russo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La «dittatrice» Ursula fa affari con l’India

Approfondimenti su Ursula Von der Leyen

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ursula Von der Leyen

Argomenti discussi: La dittatrice Ursula fa affari con l’India; Forum economico di Davos, l'attacco con gas paralizzante contro i manifestanti e i deputati sotto le mura del Parlamento Europeo - VIDEO; Kaja Kallas: Von der Leyen è come un dittatore/ ‘Leak’ choc scuote la Commissione UE dopo il caos Mercosur.

#echesuccede Secondo un rapporto di Politico, le tensioni tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e l'Alto Rappresentante Kaja Kallas hanno raggiunto livelli critici. Un alto funzionario europeo ha riferito che Kallas si lamenta privat - facebook.com facebook