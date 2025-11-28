Gli idranti sui manifestanti Adl Cobas | Difendono Leonardo che fa affari con la guerra
Sono gli stessi sindacalisti di Adl Cobas a girare il filmato del momento in cui gli idranti della Polizia vengono usati contro i manifestanti. Da questa mattina centinaia di persone, circa cinquecento, hanno portato bandiere e striscioni di fronte la sede della Leonardo a Mestre dove hanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
