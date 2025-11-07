Affari Tuoi raptus di De Martino | cosa fa con la Jessica Rabbit della Calabria

Tutti pazzi per la pacchista della Calabria, anche Stefano De Martino ed Herbert Ballerina. A notarlo i telespettatori di Affari Tuoi che, durante la puntata di Rai 1 in onda venerdì 7 novembre, commentano: "Stefanone ed Hebert che con la pacchista della Calabria devono sempre farsi notare. Anche io voglio un Ballettooooo Uffaaaa", "Secondo me la rossa apre Onlyfans dopo affari tuoi", "Gemma ormai elemento fondamentale del caos Fatela restare il più possibile please", "Fatela giocare, voglio vedere cosa fanno quando". Ma chi è Gemma Pometti? Parrucchiera di Crosia, capelli rossi, sorriso travolgente, in pochi minuti il pubblico web l’ha ribattezzata "Jessica Rabbit della Sibaritide". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, raptus di De Martino: cosa fa con la "Jessica Rabbit" della Calabria

