La direttrice di Rai Fiction amareggiata per le polemiche su Morbo K | La complicità fascista mai messa in dubbio

La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, esprime delusione per le recenti polemiche sulla serie Morbo K, sottolineando che la complicità fascista non è mai stata messa in discussione. In una nota, Ammirati chiarisce il suo punto di vista e manifesta amarezza per le interpretazioni distorte emerse sui social e nei media, ribadendo l’impegno dell’azienda a rispettare la verità storica e la qualità delle produzioni.

La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, contesta quanto detto sulla serie Morbo K in onda su Rai il 27 e il 28 gennaio: "Sono sorpresa e amareggiata per le mistificazioni più volte affiorate in questi giorni".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

