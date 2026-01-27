La direttrice di Rai Fiction amareggiata per le polemiche su Morbo K | La complicità fascista mai messa in dubbio

La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, esprime delusione per le recenti polemiche sulla serie Morbo K, sottolineando che la complicità fascista non è mai stata messa in discussione. In una nota, Ammirati chiarisce il suo punto di vista e manifesta amarezza per le interpretazioni distorte emerse sui social e nei media, ribadendo l’impegno dell’azienda a rispettare la verità storica e la qualità delle produzioni.

La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, contesta quanto detto sulla serie Morbo K in onda su Rai il 27 e il 28 gennaio: "Sono sorpresa e amareggiata per le mistificazioni più volte affiorate in questi giorni".🔗 Leggi su Fanpage.it

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato come l'antisemitismo sia un fenomeno che si sta ripresentando nella società moderna.

Memoria selettiva e Storia manipolata La fiction Rai “Morbo K” , in onda stasera su Ra1, mette in scena la razzia del ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, occultando del tutto la partecipazione al misfatto dei collaborazionisti fascisti. Non stupisce più di tanto: la x.com