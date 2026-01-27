Meloni | Antisemitismo morbo che è tornato a diffondersi Condanniamo la complicità del regime fascista

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato come l'antisemitismo sia un fenomeno che si sta ripresentando nella società moderna. La sua condanna si lega alla memoria storica dei campi di concentramento e alla necessità di vigilare contro ogni forma di odio e discriminazione. Un richiamo alla responsabilità collettiva nel preservare i valori di tolleranza e rispetto.

Nel Giorno della Memoria, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto ricordare l'orrore dei campi di concentramento e puntare il faro sul ritorno, in tempi moderni, dell'antisemitismo. "Il 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah. Da quel momento, tutto è cambiato. La più grande macchina di morte concepita nella storia dell'umanità mostrava a tutti la sua ferocia, la sua sistematicità, il suo disegno diabolico", ha dichiarato. "Milioni di persone strappate dalle loro case e uccise nei campi di sterminio, solo perché di religione ebraica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’antisemitismo rappresenta ancora una sfida, con forme nuove e più aggressive rispetto al passato.

In occasione del Giorno della Memoria, Giorgia Meloni ha sottolineato l'importanza di ricordare le atrocità dei campi di concentramento e di rinnovare l’impegno contro il crescente antisemitismo che si sta diffondendo nuovamente.

